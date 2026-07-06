В Гобустане произошло ДТП со смертельным исходом

В Гобустане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцедент был зафиксирован вблизи мечети имени Гейдара Алиева.

Так, автомобиль Mercedes-Benz с государственным регистрационным номером 90-UX-940 которым упровлял 61-летнего Закира Агагасым оглу Агаева столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius с государственным регистрационным номером 99-KB-416. В результате З.Агаев скончался на месте происшествия.

Сообщается, что в результате аварии также пострадали еще несколько человек. Пострадавшие были госпитализированы.

Причины ДТП выясняются.