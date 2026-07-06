Пашинян отправился с визитом в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник отправился с рабочим визитом в Россию.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в Екатеринбурге примет участие в пленарном заседании "Индустрия 360: Производство без границы" в рамках XVI международной промышленной выставки "Иннопром".

Запланирована также встреча Пашиняна с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Это первая деловая поездка Пашиняна после парламентских выборов в Армении.

Источник: Интерфакс