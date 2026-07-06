Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар объявил о завершении выступления за национальную команду.

Его комментарий приводит портал Globo.

Неймар впервые забил за сборную Бразилии с 2023 года, реализовав пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 против норвежцев (1:2).

"Я пытался, но теперь все кончено", — сказал Неймар.

Неймару 34 года. В январе 2025 года он перешел в бразильский "Сантос", до этого выступал за "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Перед переходом в "Аль-Хиляль" Неймар играл за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской "Барселоне" рекордные для мирового футбола €222 млн.

Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги.

По ходу карьеры Неймар также выступал за "Барселону". Футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был "Сантос", в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он забил за команду 80 голов в 130 матчах.

В составе сборной Бразилии игрок выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013). На мировом первенстве-2026 он впервые с октября 2023 года сыграл за сборную Бразилии.