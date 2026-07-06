Макрон после ухода с поста может перейти в компанию миллиардера Ньеля

Президент Франции Эммануэль Макрон после ухода с поста может занять должность, связанную с основателем европейской телекоммуникационной группы Iliad Ксавье Ньелем.

Об этом сообщила газета Le Journal de Dimanche.

По ее информации, глава французского государства планирует оставаться в политике в долгосрочной перспективе, для чего может быть создана специальная должность, связанная с совместной работой с миллиардером Ксавье Ньелем.

Издание не уточняет, какие функции будет исполнять эта должность, подчеркивая, что обязанности этого поста пока размыты. Как именно Макрон будет сотрудничать с одним из самых влиятельных европейских бизнесменов, также не сообщается.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования 2 мая. Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за ограничений, прописанных в конституции.

Источник: ТАСС