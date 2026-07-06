Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3342

Число жертв землетрясения в Венесуэле, произошедшего 24 июня, продолжает расти.

На сегодняшний день погибшими числятся 3342 человека, сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в соцсети X.

Продолжают лечение 16 740 человек, удалось спасти из-под завалов 6462 человека, уточнил он. Выписаны из больниц 23 820 пострадавших. 17 345 человек стали бездомными, добавил Родригес. В результате двух подземных толчков было повреждено 856 зданий, еще 190 полностью разрушены.

В ликвидации последствий участвуют 29 567 специалистов, включая 4088 международных спасателей, а также еще 27 482 волонтеров, сообщил Родригес.