Армения назначила посла в Пакистан

Указом президента Ваагна Хачатуряна Карен Григорян назначен послом Армении в Пакистане.

«На основании предложения премьер-министра, в соответствии со статьей 132, частью 1, пунктом 2 Конституции, а также статьей 13, частью 3 и статьей 14 Закона «О дипломатической службе», чрезвычайный и полномочный посол Армении в Объединенных Арабских Эмиратах Карен Григорян назначен послом в Исламской Республике Пакистан (резиденция в Абу-Даби)», — говорится в указе президента Республики Армения, сообщает Арменпресс.