 Одна из усыплённых львиц Гагика Царукяна так и не проснулась - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Одна из усыплённых львиц Гагика Царукяна так и не проснулась - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:15 - Сегодня
Одна из усыплённых львиц Гагика Царукяна так и не проснулась - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трех львов и тигра из частного владения Царукяна вчера изъяли силовики и, усыпив, перевезли в Ереванский зоопарк.

Львица, изъятая накануне у лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, не проснулся после усыпления. Об этом написало издание Pastinfo со ссылкой на свои источники.

В ереванском зоопарке подтвердили: львица, которую к ним доставили накануне из особняка Царукяна, не проснулась после усыпления.

Согласно заявлению, смерть животного вызвана взрослым возрастом и сопутствующими заболеваниями, обнаруженными в ходе вскрытия.

09:20

Следственный комитет (СК) Армении конфисковал из особняка главы оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна зверей из личного зоопарка и охотничьи трофеи.

«В рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по делу о незаконной охоте на диких животных и птиц, из дома Гагика Царукяна конфискованы 190 чучел различных животных и птиц. Конфискованы также три льва и один тигр, которые отправлены в Ереванский зоопарк. Конфискат признан вещественным доказательством. В результате незаконной охоты окружающей среде был нанесен ущерб в размере 30 млн драмов», - заявили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что остальные животные, содержащиеся в зоопарке Царукяна, также будут конфискованы.

В СК также заявили, что группа лиц под руководством Царукяна в период с 2022 по 2024 гг. совершила крупномасштабные мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах, похитив и незаконно легализовав более $22 млн у граждан Ирана, с которыми основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники, топлива.

Царукяну предъявлено обвинение по статьям уголовного кодекса, предусматривающим наказание за организацию мошенничества в особо крупных размерах, организацию отмывания денег в особо крупных размерах.

Между тем, 8 оппозиционных партий Армении осудили действия властей против Царукяна, заявив о давлении за политические взгляды, оппозиционную деятельность и политическую позицию.

Служба нацбезопасности Армении с утра в понедельник провела обыски в доме и на предприятиях Царукяна по 70 адресам. Обыски продлились около 12 часов, все предприятия принадлежащего Царукяну концерна «Мульти груп» закрыты и опломбированы.

Власти Армении также инициировали процесс национализации крупнейшего в стране завода по производству цемента, который принадлежит Царукяну.

Источник: Интерфакс

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