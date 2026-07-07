АЖД перевезли более 1,6 млн тонн грузов в июне 2026 года
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезли 1,64 млн тонн грузов в июне 2026 года, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом Report сообщили в АЖД.
За указанный период транзитные перевозки превысили 707 тысяч тонн, увеличившись на 38% по сравнению с прошлогодним показателем.
В транзитных грузоперевозках зафиксирован рост на 67% (448 096 тонн) по коридору Восток-Запад и на 48% (47 240 тонн) по направлению Север-Юг.
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