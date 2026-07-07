АЖД перевезли более 1,6 млн тонн грузов в июне 2026 года

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезли 1,64 млн тонн грузов в июне 2026 года, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщили в АЖД.

За указанный период транзитные перевозки превысили 707 тысяч тонн, увеличившись на 38% по сравнению с прошлогодним показателем.

В транзитных грузоперевозках зафиксирован рост на 67% (448 096 тонн) по коридору Восток-Запад и на 48% (47 240 тонн) по направлению Север-Юг.