Рамиз Идрисоглу получил новое назначение в Министерстве экологии и природных ресурсов

Пресс-секретарь Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу получил новое назначение.

Как сообщает 1news.az, об этом рассказал сам Р.Идрисоглу.

Отныне он продолжит свою деятельность в Министерстве экологии и природных ресурсов в сфере протокола.

Отметим, что должность пресс-секретаря Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, которую до сих пор занимал Р.Идрисоглу, возложена на Севиндж Пашаеву.