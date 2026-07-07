Рамиз Идрисоглу получил новое назначение в Министерстве экологии и природных ресурсов
Пресс-секретарь Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу получил новое назначение.
Как сообщает 1news.az, об этом рассказал сам Р.Идрисоглу.
Отныне он продолжит свою деятельность в Министерстве экологии и природных ресурсов в сфере протокола.
Отметим, что должность пресс-секретаря Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, которую до сих пор занимал Р.Идрисоглу, возложена на Севиндж Пашаеву.
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