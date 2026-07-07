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Обсуждены возможности взаимодействия в ряде сфер между Азербайджаном и Зимбабве - ФОТО

First News Media19:45 - Сегодня
Обсуждены возможности взаимодействия в ряде сфер между Азербайджаном и Зимбабве - ФОТО

7 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Якобом Мудендой.

Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития политического диалога между Азербайджаном и Зимбабве, расширении межпарламентского сотрудничества, возможностях взаимодействия в сферах образования, туризма, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, применения модели ASAN xidmət в сфере оказания госуслуг и других областях, представляющих взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность, которую наша страна придает развитию связей с африканскими странами, и отметил, что взаимные визиты и парламентская дипломатия вносят важный вклад в укрепление двусторонних отношений. В данном контексте была отмечена значимость продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули важность инициатив, продвигаемых Азербайджаном в период его председательства в Движении неприсоединения, а также результатов, достигнутых в рамках COP29, с точки зрения продвижения интересов развивающихся стран.

Министр Джейхун Байрамов передал поздравления по случаю избрания Зимбабве непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы и заявил о готовности нашей страны к тесному сотрудничеству с Зимбабве в этот ответственный период деятельности. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в рамках ООН и других многосторонних платформ, совместной деятельности в направлении продвижения норм и принципов международного права.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках Межпарламентского союза.

Кроме того, министр подробно проинформировал о региональной ситуации, бывшем конфликте и текущей мирной повестке дня, восстановительно-реконструкционных работах на наших освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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