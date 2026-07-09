США готовы снять с Турции санкции и передать ей F-35, но есть условие: что известно о переговорах

На фоне оптимистичных заявлений президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Турции, в отношениях между Вашингтоном и Анкарой сегодня остаются два ключевых вопроса: практическое снятие санкций по закону CAATSA и продажа истребителей F-35, а также возможное возвращение Турции в программу их производства.

Как пишет газета Hürriyet, хотя эти темы тесно связаны между собой, но отмена санкций CAATSA автоматически не решает вопрос с F-35, хотя и устраняет одно из главных политических и юридических препятствий на пути к возможному возобновлению сотрудничества.

Именно поэтому заявление президента США после переговоров с главой Турции о том, что «санкции будут сняты, а вопрос F-35 будет рассмотрен», имеет особое значение. Сегодня речь идет уже не только об отмене санкций, но и о том, сможет ли Турция вновь интегрироваться в американскую систему оборонного сотрудничества.

Как могут быть сняты санкции CAATSA?

Санкции CAATSA были введены против Турции после закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. 14 декабря 2020 года США ввели ограничения против Управления оборонной промышленности Турции (SSB), включавшие:

- запрет на выдачу новых американских экспортных лицензий;

- ограничения на предоставление кредитов;

- санкции против ряда высокопоставленных представителей турецкой оборонной отрасли.

Американское законодательство предусматривает возможность отмены этих санкций - CAATSA предоставляет президенту США право отказаться от применения санкций или прекратить их действие по соображениям национальной безопасности, однако только при соблюдении установленных законом условий.

При этом в отношении Турции действует не только CAATSA. Вторым ключевым документом является Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2021 финансовый год (FY2021 NDAA), содержащий специальные положения именно для Турции.

Поэтому президент США, обращаясь к Конгрессу с просьбой об отмене санкций, должен подтвердить, что требования как CAATSA, так и FY2021 NDAA выполнены.

Какие условия должна выполнить Турция?

Согласно специальным положениям FY2021 NDAA, для отмены санкций необходимо подтвердить, что:

- комплексы С-400 больше не состоят на вооружении Турции;

- на территории Турции отсутствуют С-400 или аналогичные системы;

Анкара предоставила гарантии, что в будущем не будет приобретать у России аналогичные системы противовоздушной обороны.

После того как президент США официально удостоверит перед Конгрессом выполнение этих условий, предусмотренная действующим законодательством процедура отмены санкций CAATSA считается завершенной.

Что будет с С-400?

Главным нерешенным вопросом пока остается судьба закупленных российских зенитных ракетных комплексов С-400.

До настоящего времени обсуждались различные варианты, включая хранение комплексов на складах, демонтаж пусковых (или ключевых) механизмов с их размещением на совместном объекте, а также перевод систем в поддающийся проверке неактивный статус.

Однако, по имеющейся информации, американская сторона считает, что такие варианты, как хранение С-400 в Турции под контролем США или демонтаж отдельных механизмов с их последующим хранением на совместном объекте, не соответствуют действующим юридическим требованиям.

Позиция Вашингтона остается неизменной: комплексы С-400 больше не должны числиться в составе вооружения Турции.

Поэтому на повестку выходит вопрос продажи С-400. В течение некоторого времени между Анкарой, Вашингтоном и Москвой продолжаются двусторонние консультации. По словам американских официальных лиц, сейчас прорабатывается вариант продажи комплексов третьей стране. Наиболее вероятным сценарием в Вашингтоне считают передачу С-400 одной из стран Персидского залива.

Однако здесь возникает российский фактор. Согласно соглашению с конечным пользователем, передача комплексов третьему государству возможна только с согласия России. По имеющимся данным, Анкара уже обсуждает этот вопрос с Москвой, а российская сторона в принципе не возражает против такого варианта.

А что с F-35?

Исключение Турции из программы F-35 было связано с санкциями CAATSA, однако не являлось их автоматическим следствием. Конгресс США включил в оборонное законодательство отдельные положения, ограничивающие поставки F-35 Турции.

Поэтому даже в случае отмены санкций для возвращения Анкары в программу потребуется пройти отдельные политические, юридические и технические процедуры.

В частности:

- отмена санкций CAATSA и возобновление процесса по F-35 являются двумя разными юридическими процедурами;

- если первая касается прекращения санкционного режима, то вторая включает вопросы экспорта вооружений, контроля со стороны Конгресса и технической оценки Пентагона.

Как будет проходить процедура в Конгрессе?

Для снятия ограничений на поставки F-35 необходимо преодолеть положения, ранее принятые Конгрессом. Это может быть сделано путем внесения изменений в законодательство, включения новой нормы об исключении в закон об оборонном бюджете либо изменения порядка применения действующих норм исполнительной властью.

Если обсуждаемая между Вашингтоном и Анкарой дорожная карта будет реализована, Белый дом должен будет уведомить Конгресс о том, что Турция выполнила требования FY2021 NDAA и юридических препятствий для пересмотра вопроса о F-35 больше не существует.

После этого начнется стандартная 15-дневная процедура рассмотрения в Конгрессе, которая применяется при продаже американского вооружения иностранным государствам.

По информации, полученной Анкарой от американской администрации, новых политических препятствий со стороны Конгресса на этом этапе не ожидается.

Необходимо также одобрение Пентагона

Но даже после завершения процедуры в Конгрессе процесс не будет завершен. Пентагон и Объединенное программное управление F-35 должны провести собственную техническую оценку безопасности.

Кроме того, остается открытым вопрос, в каком статусе Турция сможет вернуться в программу: вновь стать промышленным партнером или участвовать только как страна-покупатель. Этот вопрос также станет предметом отдельных переговоров.

Сначала Турция может получить шесть уже оплаченных F-35

Если все процедуры завершатся успешно, первым шагом может стать передача Турции шести истребителей F-35, за которые она уже заплатила.

Первый самолет был произведен в 2018 году, шестой - в середине 2019 года. Однако после исключения Турции из программы все самолеты остались в США и так и не были переданы заказчику.

В Вашингтоне рассматривается вариант, при котором именно поставка этих шести самолетов станет промежуточным решением до полного возвращения Турции в программу.

Перед передачей самолеты должны будут пройти техническое обслуживание после многолетнего хранения. Кроме того, потребуется подготовить новых пилотов, поскольку часть ранее обученных летчиков уже завершила службу, заново сертифицировать технический персонал и обновить необходимую инфраструктуру.

По мнению источников издания, Турция нуждается в истребителях пятого поколения не только для выполнения задач в рамках НАТО, но и для получения технологий, инженерного опыта и практических знаний, которые будут полезны при разработке национального истребителя KAAN.

Турция ожидает поставки для собственных KAAN

Наиболее быстро продвигается вопрос поставки двигателей для KAAN, поскольку он зависит главным образом от экспортных лицензий США, разрешений компаний и решений исполнительной власти.

По данным источников, процесс уже находится на завершающей стадии.

Сегодня истекает срок, в течение которого Конгресс мог заявить возражения.

В рамках контракта стоимостью более 700 миллионов долларов Турция рассчитывает получить 80 авиационных двигателей.

Поскольку каждый самолет KAAN оснащается двумя двигателями, этого хватит для производства первых 40 истребителей.

Одновременно Турция продолжает разработку собственного двигателя. По оценке турецких властей, серийное производство с полностью национальной силовой установкой реалистично ожидать после 2035 года.

В Вашингтоне подчеркивают, что разрешение на экспорт этих двигателей является не только техническим, но и политическим решением.

Фактически США дают понять: «Мы готовы вновь сотрудничать с Турцией в сфере оборонной промышленности. Однако начнем не с наиболее чувствительного вопроса, такого как F-35, а с менее чувствительных направлений».

По F-16 пока сохраняется пауза

Турция отказалась от приобретения комплектов модернизации, однако контракт на поставку 40 новых истребителей F-16 остается в силе, причем авансовый платеж уже внесен.

Вместе с тем американская сторона стремится включить в стоимость сделки дополнительные расходы, связанные с производственной линией и новыми бортовыми компьютерами, что привело к новым переговорам.

Пока высокая стоимость остается главным предметом разногласий. Если санкции CAATSA будут отменены, а переговоры по F-35 продвинутся вперед, вероятность пересмотра условий сделки по F-16 существенно возрастет.

Вместо заключения

На протяжении почти двадцати лет Турция не приобретала новые боевые самолеты. Ускорение производства KAAN после поставки двигателей и продолжение разработки собственного двигателя имеют стратегическое значение. Однако в переходный период ВВС Турции объективно нуждаются в новых истребителях.

Поэтому отмена санкций CAATSA станет не финальной точкой, а началом нового этапа в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Снятие ограничений будет означать преодоление важного психологического и юридического рубежа и позволит существенно снизить давление на турецкую оборонную промышленность.

Источник: Hürriyet