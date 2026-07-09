В Иране 14 человек погибли из-за последних атак США - ОБНОВЛЕНО

Четырнадцать человек погибли, 78 ранены в результате последних атак США по территории Ирана, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

"В то время как действовал режим прекращения огня, США 8 и 9 июля 2026 года подвергли атакам пять провинций Ирана. Атакам, которые оставили после себя 14 погибших и 78 раненых", – написал Керманпур на своей официальной странице в соцсети Х.

10:17

Три человека погибли, несколько ранены в результате ударов ВС США в районе города Ахваз в провинции Хузестан.

Об этом сообщило агентство Fars.

Заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности заявил, что пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь и приняты меры по эвакуации. Другие подробности не приводятся.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о дополнительных ударах по объектам в исламской республике с целью ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.