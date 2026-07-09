Трамп заявил, что Испания «исправилась» после угроз прекратить торговлю

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания «исправилась» после того, как он раскритиковал Мадрид за нежелание поддержать операцию в Иране и пригрозил прекратить торговлю.

«У нас были проблемы, они еще есть, но Испания исправилась. Я сказал, что прекращу торговлю. Они согласились сделать большой платеж, в противном случае мы бы даже не стали с ними разговаривать», - привело слова Трампа агентство Bloomberg.

Президент США и ранее заявлял, что Испания не является хорошим для США союзником по Североатлантическому альянсу. Трамп критиковал Мадрид за нежелание поддержать операцию в Иране и угрожал оборвать торговые связи.

Источник: ТАСС