Премьер Канады передал полиции подаренный Эрдоганом револьвер

Премьер-министр Канады Марк Карни передал канадской полиции револьвер, который на саммите НАТО в Анкаре ему подарил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным журналистов, оружие передали сотрудникам Королевской канадской конной полиции (национальная полиция), которые сопровождали премьер-министра. При этом патроны к пистолету было решено оставить в Турции. Источник телеканала объяснил, что в дальнейшем пистолет сделают непригодным для стрельбы, после чего он может быть передан на хранение в один из канадских музеев. Карни им пользоваться не будет.

В МИД Канады CTV уточнили, что Эрдоган подарил револьверы и патроны к ним всем лидерам, принимавшим участие в саммите НАТО.

Ранее издание Politico сообщило, что президент Турции вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО.

Саммит НАТО прошел в Анкаре 7-8 июля.

Источник: ТАСС