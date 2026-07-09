Премьер Катара призвал США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи призвал Тегеран и Вашингтон к диалогу и выполнению меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы глава правительства Катара подчеркнул «необходимость приверженности всех сторон диалогу и дипломатии, а также выполнению [условий], которые были согласованы в рамках меморандума о взаимопонимании», говорится в заявлении ведомства.

Стороны также обсудили военную эскалацию между США и Ираном. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также осудил недавние атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, отметив, что подобные действия «подрывают доверие, угрожают безопасности международной навигации и наносят ущерб усилиям по укреплению региональной стабильности».

Источник: ТАСС