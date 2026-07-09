Пашинян высказался о будущем Алена Симоняна в команде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал дальнейшую политическую деятельность спикера Национального Собрания Алена Симоняна, который ранее принял решение отказаться от депутатского мандата нового созыва.

Общаясь с журналистами, глава правительства подчеркнул, что Симонян безоговорочно остается в составе правящей политической силы, однако его конкретная роль внутри команды еще обсуждается, передают армянские СМИ.

«О политической судьбе Алена Симоняна говорить не приходится. Речь идет о формате его участия в будущем, мы сейчас это обсуждаем, думаем об этом, если будут решения, мы сообщим», — заявил премьер-министр.

Напомним, что ранее Ален Симонян заявил об отказе от мандата в парламенте 9-го созыва, выразив желание временно отдохнуть от интенсивной законодательной работы. При этом он подчеркнул, что не собирается покидать активную политику и видит свою дальнейшую деятельность исключительно в составе партии «Гражданский договор» под руководством Никола Пашиняна. Правящая партия уже выдвинула на пост председателя новоизбранного парламента кандидатуру Рубена Рубиняна.