В провинции Бушер произошли взрывы

Несколько звуков взрыва были слышны до полудня (до 11:30 по мск) в провинции Бушер на юго-западе Ирана.

Об этом сообщило агентство Mehr.

Информация об источниках звука или иные подробности не приводятся.

8 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о новых ударах по объектам в исламской республике, призванных ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.