Когда архитектура становилась искусством: азербайджанская школа монументалистов - ФОТО

Азербайджанская школа монументально-декоративного искусства занимает особое место в художественном пространстве бывшего Советского Союза.

В этот период сформировались устойчивые творческие традиции, в рамках которых азербайджанские мастера проявили себя как художники широкого масштаба, обладавшие развитым чувством композиции и выразительной пластики. Их работы — мозаики, настенные росписи, витражи, художественная чеканка — органично входили в архитектурную среду вокзалов, дворцов культуры, общественных и жилых зданий, становясь частью повседневного визуального опыта. Особое значение в этом наследии приобрела советская мозаика как самостоятельный художественный язык эпохи, через который раскрывались представления о прогрессе, социальной гармонии и человеческом благополучии.

Среди выдающихся представителей этого направления особое место занимает Зохраб Муталибов — талантливый художник-монументалист, чьё творчество стало символом профессионализма и преданности искусству. Он родился 4 мая 1939 года, в 1965 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1973 году — художественный факультет Азербайджанского государственного института имени Мирзаги Алиева. Являясь членом Союза художников СССР, он занял достойное место в плеяде мастеров монументального искусства. Творческое наследие Зохраба Муталибова охватывает как Азербайджан, так и территорию других стран бывшего СССР. Ему принадлежат значимые работы в Баку, включая художественные витражи в католической церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии вместе с Наидой Муталибовой, здания Верховного суда и Центральной избирательной комиссии. За создание витража церкви он был удостоен высокой награды — медали кардинала Ватикана. Его произведения отличаются глубокой символикой, композиционной целостностью и высоким художественным уровнем.

Особую страницу в биографии художника составляет участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали — одной из огромных строек XX века.Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из крупнейших железнодорожных линий в мире, протянувшаяся на 4324 километра через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Значительная часть трассы была проложена в зоне вечной мерзлоты, что делало строительство особенно сложным и требовало уникальных инженерных решений. Этот масштабный проект, ставший одним из самых дорогостоящих в истории СССР, был призван обеспечить освоение богатых природных ресурсов обширных территорий.

В 1973 году союзные республики были привлечены к реализации этого грандиозного проекта, и Азербайджану было поручено создание жилого и общественного комплекса в посёлке Улькан Иркутской области. Улькан стал одним из лучших посёлков западного участка БАМа и по праву считается результатом труда азербайджанских архитекторов, строителей и монтажников, внёсших значительный вклад в освоение и развитие этого региона. В результате самоотверженной работы в течение шести лет — с 1978 по 1984 год — рядом с магистралью возник современный, благоустроенный посёлок железнодорожников. Он стал не только важным инфраструктурным пунктом, но и ярким символом профессионализма, организованности и высокого мастерства азербайджанских строителей. Именно в этом пространстве ярко проявил себя Зохраб Муталибов как художник-монументалист. В мае 1978 года он прибыл в Улькан и приступил к работе над художественным оформлением комплекса. Первым значительным произведением стала мозаика в зале ожидания железнодорожного вокзала, автором проекта которого был архитектор Юрий Павлович Толстоногов. Мозаичный фриз рассказывал о счастье молодой семьи и богатстве родной земли, объединяя в себе символизм и эмоциональную выразительность.

С 1981 по 1990 годы Зохраб Муталибов оформил ключевые объекты посёлка: создал мозаики в торговом центре, детском саду и поликлинике, выполнил роспись в концертном зале, а также реализовал объёмные чеканные композиции из меди. Особое место занимает работа 1984 года — роспись стен кино-концертного зала. Две противоположные композиции — «Старый Баку» и «Новый Баку» — стали художественным диалогом между прошлым и настоящим, отразив дух родного города художника.

Важно отметить и саму станцию Улькан — значимый объект, возведённый азербайджанскими строителями, основание которой относится к 1975 году. Работы велись в сложнейших условиях тайги и сурового климата, где каждое действие требовало выносливости, организованности и высокой профессиональной подготовки. В архитектурном облике вокзала органично воплощены лучшие черты зодчества, что придаёт зданию особую выразительность и художественную цельность. Фасады вокзала были облицованы травертином и мрамором, доставленными из месторождений Азербайджана, что подчёркивало не только эстетическую, но и символическую связь с Родиной строителей. Оконные решётки были выполнены в традициях шебеке, добавляя изящества и тонкой декоративности. В зале ожидания размещено изготовленное в Баку мозаичное панно «Сказание об Азербайджане», ставшее важным художественным акцентом интерьера. Перед зданием вокзала был установлен памятник легендарному герою Фархаду, завершающий композицию и придающий пространству особое историко-культурное звучание. Сбор мозаики осуществлял вместе с Амирхан Мамед-Велиевым. Его вклад в монументально-декоративное искусство отличается тонким чувством композиции и выразительной пластикой цвета. Он также выполнил роспись в клубе, где художественные решения органично взаимодействуют с архитектурным пространством, усиливая его образную выразительность.

Важную роль в реализации этого масштабного проекта сыграл общенациональный лидер Азербайджана, в тот период первый заместитель председателя Совета Министров СССР — Гейдар Алиев, курировавший строительство БАМа. Он не только обеспечивал всестороннюю поддержку, но и ставил принципиальную задачу — создать не просто рабочий посёлок, а комфортное, полноценное пространство для жизни. Гейдар Алиев неоднократно посещал стройку на разных участках магистрали, в том числе станцию Улькан, где лично знакомился с ходом работ. Его внимание к деталям, стратегическое видение и требовательность к качеству во многом определили высокий уровень реализации проекта. Без его поддержки, личного участия и продуманного подхода добиться такого результата было бы невозможно.

По воспоминаниям художника Зохраба Муталибова, во время одного из визитов он внимательно рассматривал эскизы и росписи, задавал вопросы и проявлял живой интерес к деталям — ничто не ускользало от его внимания. Он высоко оценил труд художников и строителей, подчеркнув их вклад не только в создание инфраструктуры, но и в формирование художественного облика пространства. Во время поездки Гейдар Алиев также встретился со строителями и жителями посёлка, искренне поблагодарив их за проделанную работу и вклад в общее дело. Всё это в очередной раз показало масштаб личности Гейдара Алиева, чьи внимание, дальновидность и личное участие обеспечили подлинный успех проекта.

По возвращении в Баку за выдающийся многолетний труд Зохраб Муталибов был награждён почётной грамотой Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, а также получил творческую мастерскую в Ахмедлы. В 1985 году он был удостоен почётной грамоты Президиума Верховного Совета СССР — признания, которое стало закономерным итогом его преданного служения искусству.

Работы Зохраба Муталибова отличается особой глубиной и искренностью: в каждую свою работу он вкладывал не только мастерство, но и душу, превращая мозаики в живые, эмоционально насыщенные произведения. Его композиции поражают цельностью замысла, тонким чувством ритма и колорита, а также умением соединять монументальность с человеческой теплотой. Созданные им произведения навсегда остались в культурном пространстве страны, став неотъемлемой частью её художественного наследия. Эти работы продолжают говорить со зрителем, передавая энергию времени и внутренний мир автора. Зохраб Муталибов по праву занимает место среди выдающихся художников, чьё творчество оставило яркий и значимый след в истории искусства.

История Зохраба Муталибова — это лишь один пример масштабного вклада азербайджанских художников в культурное пространство своего времени. Их произведения стали неотъемлемой частью архитектурного облика многих городов и посёлков, превратившись в визуальную летопись эпохи. Азербайджанские мастера оставили после себя не просто произведения искусства — они создали культурное наследие, которое продолжает жить за пределами страны. Их работы и сегодня украшают города постсоветского пространства, напоминая о высоком уровне мастерства, глубине художественного мышления и богатстве национальной культуры.

Автор Вахид Шукюров