Пашинян убеждает Тегеран: TRIPP отвечает и интересам Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что реализация проекта TRIPP значительно расширит торгово-экономические связи между Арменией и Ираном и будет способствовать формированию железнодорожной ветки Персидский залив — Черное море.

Как сообщает “Арменпресс”, 9 июля на брифинге для журналистов после заседания правительства премьер-министр, коснувшись сделанного накануне послом Ирана в Армении Халилом Ширголами заявления о том, что Иран обеспокоен проектом TRIPP, отметил, что реализация этого проекта исходит и из интересов Исламской Республики Иран. “С реализацией проекта TRIPP мы откроем железнодорожное сообщение от Персидского залива до Черного моря, в результате чего значительно расширятся возможности для торгово-экономических отношений между Арменией и Ираном. Торгово-экономические возможности Исламской Республики Иран также значительно расширятся. Реализация проекта TRIPP напрямую продиктована и интересами Ирана”, — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что Армения готова к открытым и прозрачным обсуждениям с Ираном по этому вопросу. “Мы прозрачны и готовы ответить на любой вопрос. Необходимо четко сформулировать, в чем именно заключается обеспокоенность. Мы уверены, что все опасения будут развеяны”, — подчеркнул он.

По словам премьер-министра, Армения продолжит работу над проектом со всеми заинтересованными партнерами. “Мы продолжим работать с Ираном, Россией, Грузией, Азербайджаном, Турцией, Европейским союзом, странами Центральной Азии и Китаем, потому что это глобальный проект, и мы хотим начать его реализацию как можно скорее. Я надеюсь, что первые работы на местах начнутся уже осенью этого года”, — добавил Пашинян.

Посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил на пресс-конференции 8 июля, что вполне обоснованные опасения Ирана по поводу непосредственного присутствия Соединенных Штатов вблизи его границ совершенно логичны, и поэтому на эти опасения должен быть четкий ответ. Он также добавил, что правительство Армении заверило, что реализация проекта не создаст никаких угроз или вызовов для Ирана из-за присутствия Соединенных Штатов. “Нам необходимо создать механизм, с помощью которого Армения сможет в полной мере реализовать свой потенциал разблокирования, но в то же время необходимо четко реагировать на опасения по поводу возможных рисков или угроз, связанных с присутствием Соединенных Штатов. Армяно-иранская повестка дня должна включать управление рисками и устранение возможных вызовов, возникающих в связи с проектом TRIPP”, — сказал посол.