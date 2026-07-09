ЕС обсудит реализацию Черноморской стратегии с акцентом на Южный Кавказ
Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании 13 июля обсудят ход реализации новой стратегии ЕС по Черноморскому региону спустя год после ее запуска, уделив внимание вопросам безопасности, транспортной взаимосвязанности и сотрудничества со странами Южного Кавказа.
Как сообщает Report, согласно повестке Совета ЕС по иностранным делам, министры рассмотрят первые итоги реализации стратегии и обменяются мнениями о дальнейших шагах.
Брюссель рассматривает Черноморский регион как один из ключевых элементов европейской безопасности, энергетической устойчивости и торговой связности на фоне продолжающейся войны России против Украины.
Для Азербайджана обсуждение представляет особый интерес, поскольку ЕС рассматривает Южный Кавказ как важное звено новой системы транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой, Кавказом и Центральной Азией. В стратегии особое внимание уделяется развитию Среднего коридора, который Европа считает одним из приоритетных маршрутов диверсификации торговли и логистики.
Евросоюз также увязывает долгосрочную стабильность региона с окончательным мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией. По оценке Брюсселя, заключение мирного соглашения способно открыть новые возможности для торговли, инвестиций и развития транспортных связей на Южном Кавказе.
Особое место в стратегии отводится Турции, которую ЕС рассматривает как одного из ключевых игроков Черноморского региона и важного партнера в сферах безопасности, энергетики и транспорта, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду внешнеполитических вопросов.
Ожидается, что министры обсудят не только реализацию уже предложенных инициатив, но и дополнительные шаги, необходимые для превращения Черноморской стратегии из политической концепции в практические проекты, включая развитие транспортных связей через Южный Кавказ и укрепление региональной стабильности.