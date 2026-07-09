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В Мешхеде проходит церемония погребения Али Хаменеи

First News Media16:35 - Сегодня
В Мешхеде проходит церемония погребения Али Хаменеи

Церемония погребения погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи проходит в его родном городе Мешхед. 

Траурная процессия растянулась на несколько километров по направлению к мавзолею Имама Резы, передает корреспондент ТАСС.

Многие иранцы, пришедшие к шиитской святыне ночью, не покидали центральную площадь Мешхеда. Некоторые из них оборудовали себе место для отдыха прямо у стен мавзолея.

Траурное шествие с телом погибшего верховного лидера двинулось по главной улице Мешхеда - Имама Резы - по направлению к месту погребения. Иранцы несут красные флаги, портреты Хаменеи, выкрикивают лозунги: "Смерть Америке, смерть Израилю!". Можно увидеть паломников, которые пришли на церемонию целыми семьями - с детьми, родителями, бабушками и дедушками. На всем пути траурной процессии установлены водяные пушки, чтобы смягчить зной.

Сотни журналистов со всего мира, в том числе из западных стран, прибыли для освещения церемонии прощания с Хаменеи. Власти предоставили им специальные площадки на крышах некоторых отелей для качественной фото- и видеосъемки.

Прощание с Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля, в траурном мероприятии приняли участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана - крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело было доставлено в главный религиозный центр Ирана - город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии. В тот же день вечером тело Хаменеи было отправлено в Ирак, где были организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербеле.

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