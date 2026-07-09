«Карабах» и «Вестри» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы азербайджанского «Карабаха» и исландского «Вестри» на первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20:00 по местному времени.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Варконьи, Бруну Ланга, Марко Янкович, Абдулла Зубир, Закария Саво, Кади Боржес, Алексей Кащук, Педро Бикальо, Бадави Гусейнов.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Вестри»: Марвин Стейнарссон, Эдсон, Ибрахима Бальде, Тордур Гуннар Хафторссон, Тибанг Пхете, Арнар Сваварссон, Гуннар Йонас Хаукссон, Эльмар Гардарссон, Бреки Херманнссон, Константин Чешмеджиев.

Главный тренер: Даниэль Осафо-Баду.

Ответный матч между командами состоится 16 июля в Исландии.