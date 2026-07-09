 Иран использует советские истребители для безопасности на похоронах Хаменеи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иран использует советские истребители для безопасности на похоронах Хаменеи

First News Media17:04 - Сегодня
Иран использует советские истребители для безопасности на похоронах Хаменеи

Вооруженные силы Ирана подняли в воздух советские истребители МиГ-29 в Мешхеде во время погребения погибшего верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, истребители патрулируют воздушное пространство над городом для обеспечения безопасности во время похорон. Другие подробности не приводятся.

Прощание с убитым 28 февраля Али Хаменеи началось 3 июля в Тегеране. Несколько дней тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где все желающие смогли проститься с ним. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие, после чего останки были доставлены в главный религиозный центр Ирана - город Кум. Вечером 7 июля гроб с телом Хаменеи был доставлен в Ирак для прощания с погибшим верховным лидером Ирана в городах Наджаф и Кербела.

 

Поделиться:
395

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Спорт

«Карабах» и «Вестри» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Мнение

Трещины под фасадом единства: что продемонстрировал саммит НАТО в Анкаре?

Политика

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Грузией о поставках и транзите электроэнергии

В мире

В 2026 году Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь

США атаковали железнодорожный мост на пути, связывающем Иран с РФ и КНР

В Сербии заявили, что никогда не согласятся отдать Косово

Аэропорт Палм-Бич переименовали в честь Трампа

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Украина атаковала беспилотниками нефтяной терминал в Петербурге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В Иране установили памятник Али Хаменеи в виде сжатой в кулак руки

Новый Верховный лидер Ирана не посетил церемонию прощания со своим отцом

Секретные документы минобороны Великобритании были обнаружены на муниципальной свалке

Последние новости

В Баку мужчина застрелил бывшую жену на улице - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

«Карабах» и «Вестри» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Сегодня, 19:17

Рассмотрены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией

Сегодня, 19:00

В 2026 году Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь

Сегодня, 18:49

США атаковали железнодорожный мост на пути, связывающем Иран с РФ и КНР

Сегодня, 18:45

В Сербии заявили, что никогда не согласятся отдать Косово

Сегодня, 18:38

В Азербайджане выросла заболеваемость корью и ветряной оспой

Сегодня, 18:30

Фархад Мамедов об отсутствии Азербайджана на саммите НАТО в Анкаре

Сегодня, 17:45

Трещины под фасадом единства: что продемонстрировал саммит НАТО в Анкаре?

Сегодня, 17:43

Экзамен для Пашиняна: Устранит ли Армения территориальные претензии ради реального мира?

Сегодня, 17:40

Аэропорт Палм-Бич переименовали в честь Трампа

Сегодня, 17:24

В Азербайджане предложили создать сервис родительского контроля за детьми в интернете

Сегодня, 17:22

Словения может провести референдум о членстве страны в НАТО

Сегодня, 17:11

Иджран Гусейнова: «Каждый шестой школьник сталкивается с кибербуллингом»

Сегодня, 17:05

Иран использует советские истребители для безопасности на похоронах Хаменеи

Сегодня, 17:04

Интернет для ИИ от Bakcell

Сегодня, 17:02

Азербайджан и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры - ФОТО

Сегодня, 16:52

Военные Ирана заявили об атаке на корабли ВМС США

Сегодня, 16:50

В приложении MyGov начал работу цифровой помощник на базе ИИ

Сегодня, 16:43

Полученный фон дер Ляйен от Эрдогана револьвер сдадут в музей

Сегодня, 16:40
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетяхСегодня, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00