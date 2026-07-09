Иран использует советские истребители для безопасности на похоронах Хаменеи

Вооруженные силы Ирана подняли в воздух советские истребители МиГ-29 в Мешхеде во время погребения погибшего верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, истребители патрулируют воздушное пространство над городом для обеспечения безопасности во время похорон. Другие подробности не приводятся.

Прощание с убитым 28 февраля Али Хаменеи началось 3 июля в Тегеране. Несколько дней тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где все желающие смогли проститься с ним. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие, после чего останки были доставлены в главный религиозный центр Ирана - город Кум. Вечером 7 июля гроб с телом Хаменеи был доставлен в Ирак для прощания с погибшим верховным лидером Ирана в городах Наджаф и Кербела.