Иджран Гусейнова: «Каждый шестой школьник сталкивается с кибербуллингом»

Независимо от того, в какой стране живет человек, использование социальных сетей, онлайн-игр и других цифровых платформ сопряжено с определенными угрозами.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Иджран Гусейнова в ходе общественных слушаний на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия социальных сетей», организованных временной комиссией Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам.

«Так, сегодня в мире каждый шестой ребенок школьного возраста сталкивается с кибербуллингом», - отмечает И.Гусейнова, по словам которой, это лишь одна из форм цифрового насилия.

«Киберагрессия, кибертрафик и другие формы нарушения прав человека существуют и в онлайн-пространстве. Во всем мире также фиксируются случаи онлайн-травли и доведения подростков до самоубийства посредством цифрового общения. Поэтому эта проблема должна вызывать у нас серьезную обеспокоенность, и мы должны осознавать, что она гораздо шире и глубже, чем может показаться на первый взгляд. На этом фоне во многих странах вопросам безопасности детей в социальных сетях уделяется все больше внимания: совершенствуется законодательство, внедряются новые механизмы защиты, а также действует целый ряд международно-правовых документов, направленных на обеспечение безопасности детей в цифровом пространстве. Азербайджан является участником многих международных документов в этой сфере, в том числе Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции Совета Европы о киберпреступности» - подчеркивает И.Гусенова.

Также Иджран Гусейнова отметила, что в декабре 2024 года была принята Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью, и Азербайджан стал одной из первых стран, ратифицировавших этот документ: «В Азербайджане также принят Закон «О защите детей от вредной информации». Нарушение требований этого закона влечет применение штрафных санкций к физическим, должностным и юридическим лицам в соответствии с Кодексом АР об административных проступках».

Айшен Салехли