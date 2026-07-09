Военные Ирана заявили об атаке на корабли ВМС США

Вооруженные силы Ирана атаковали крылатыми ракетами несколько американских военных кораблей, находящихся у побережья Бахрейна.

Об этом сообщило государственное телевидение Исламской Республики.

"Иранские силы обстреляли крылатыми ракетами американские корабли, дислоцированные у берегов Бахрейна", - сообщило ТВ со ссылкой на представителя армии Ирана.

Указывается, что среди атакованных был американский эсминец. О возможных повреждениях военных кораблей США информации нет.