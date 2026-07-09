Ильхам Алиев утвердил соглашение с Грузией о поставках и транзите электроэнергии

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении межправительственного соглашения с Грузией, регулирующего вопросы в сфере энергетики.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ касается как прямых поставок азербайджанской электроэнергии в соседнюю республику, так и ее транзита через грузинскую территорию.

Само соглашение было подписано в Баку 18 мая 2026 года.

Согласно документу, выполнение положений данного энергетического соглашения возложено на Министерство энергетики Азербайджана. Ведомство приступит к реализации практических шагов сразу после официального вступления договора в силу.

В свою очередь, Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить официальное уведомление грузинской стороне о том, что Баку завершил все необходимые внутригосударственные процедуры для финализации данного соглашения.