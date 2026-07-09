Завтра два района Баку временно останутся без газа

Подача природного газа на некоторых улицах Баку будет временно приостановлена 10 июля.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», ограничения связаны с проведением ремонтно-монтажных и восстановительных работ.

В Низаминском районе столицы, а также в поселке Сабунчу подача газа будет прекращена с 10:00 и возобновится после завершения работ.

Временные ограничения затронут улицы Рустама Рустамова, Эльдара Сулейманова, Гара Гараева, Джамшида Нахчыванского, Эльхана Мехдиева, Исмаила Асланова и Микаила Ибрагимова.