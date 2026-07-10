 Полиция Стамбула обезвредила крупную преступную группировку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Полиция Стамбула обезвредила крупную преступную группировку

First News Media09:03 - Сегодня
Полиция Стамбула обезвредила крупную преступную группировку

В Стамбуле в ходе операции против организованной преступной группировки задержаны 18 подозреваемых.

Как передает 1news.az со ссылкой на TRT Haber, операцию провело Главное управление полиции Стамбула.

По данным полиции, были установлены личности и адреса подозреваемых, причастных к разбою, покушению на убийство, умышленному причинению телесных повреждений, вооруженным угрозам и созданию угрозы общественной безопасности.

В результате операции задержаны 18 человек.

Подозреваемые доставлены в Главное управление полиции для проведения процессуальных действий.

Поделиться:
367

Актуально

Экономика

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Политика

В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Политика

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Политика

Азербайджан и Турция углубляют сотрудничество в сфере БПЛА и радиоэлектронной ...

В мире

Нетаньяху выразил Трампу обеспокоенность высказываниями Эрдогана

В Турции нанесен мощный удар по сети нелегальных ставок с оборотом более $1,6 млн

НПЗ в Саратове прекратил работу из-за атак БПЛА

Коррупция, клановость и давление: СМИ раскрыли причины ухода Алена Симоняна

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Всу поразили НПЗ в Татарстане и Саратове, компрессорную станцию на Кубани и военный аэродром в Воронеже - ВИДЕО

В Иране установили памятник Али Хаменеи в виде сжатой в кулак руки

Трамп: США приостановили переговоры с Ираном на период похорон Хаменеи

Новый Верховный лидер Ирана не посетил церемонию прощания со своим отцом

Последние новости

В Азербайджане ужесточили регулирование беспилотников

Сегодня, 12:35

Сельчук Байрактар посетил Bayraktar Technologies в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:25

Во сколько обойдутся регистрация, техосмотр и права на мопед в Азербайджане?

Сегодня, 12:21

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Сегодня, 12:15

Как в Азербайджане проверяют частные клиники? - Разъясняет Минздрав

Сегодня, 12:12

В Баку из объекта похитили деньги и дорогой ноутбук

Сегодня, 12:09

В Азербайджане ужесточается уголовная ответственность за проведение онлайн-азартных игр

Сегодня, 11:59

В Азербайджане создается правовая база для автономных транспортных средств

Сегодня, 11:57

В Гарадагском районе строят три новых автомобильных моста - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Азербайджан ратифицировал договор с Украиной о правовой помощи

Сегодня, 11:53

Нетаньяху выразил Трампу обеспокоенность высказываниями Эрдогана

Сегодня, 11:52

В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Сегодня, 11:49

В Турции нанесен мощный удар по сети нелегальных ставок с оборотом более $1,6 млн

Сегодня, 11:43

В Баку водитель автобуса «обиделся» на пассажиров, заблокировал их в салоне и ушел курить - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

McDonald’s Azərbaycan организовал летний отдых для детей из семей шехидов и ветеранов - ФОТО

Сегодня, 11:36

В Шувеляне продолжаются поиски утонувшей в море 19-летней девушки - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Сегодня, 11:18

НПЗ в Саратове прекратил работу из-за атак БПЛА

Сегодня, 11:15

Sabah Development: Шаг в будущее - Как Sabah формирует завтрашний день? - ФОТО

Сегодня, 11:12

В Исмайыллы автомобиль насмерть сбил медведя

Сегодня, 11:07
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00