Полиция Стамбула обезвредила крупную преступную группировку

В Стамбуле в ходе операции против организованной преступной группировки задержаны 18 подозреваемых.

Как передает 1news.az со ссылкой на TRT Haber, операцию провело Главное управление полиции Стамбула.

По данным полиции, были установлены личности и адреса подозреваемых, причастных к разбою, покушению на убийство, умышленному причинению телесных повреждений, вооруженным угрозам и созданию угрозы общественной безопасности.

В результате операции задержаны 18 человек.

Подозреваемые доставлены в Главное управление полиции для проведения процессуальных действий.