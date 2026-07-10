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IV Шушинский глобальный медиафорум обсудит миссию медиа в продвижении мира

First News Media10:17 - Сегодня
IV Шушинский глобальный медиафорум обсудит миссию медиа в продвижении мира

13–14 июля в городе Шуша состоится IV Шушинский глобальный медиафорум, сообщает Агентство по развитию медиа (MEDİA).

Шушинский глобальный медиафорум, уже ставший одной из авторитетных международных площадок, в этом году будет посвящен теме «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и укрепление доверия».

В форуме примут участие около 160 представителей СМИ, экспертов и официальных лиц из 54 стран мира. На мероприятии будут представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаорганизаций. Кроме того, в форуме примут участие представители около 10 международных организаций и компаний.

В рамках форума состоятся панельные дискуссии, двусторонние встречи и интерактивные сессии, посвященные актуальным вопросам, таким как роль медиа в миростроительстве, трансграничный медиадиалог и восстановление общественного доверия, международное сотрудничество в борьбе с дезинформацией, создание безопасной информационной среды на цифровых платформах, медиаэтика и ответственная журналистика в эпоху искусственного интеллекта.

Форум ставит своей целью, акцентируя внимание на важности ответственного поведения в медиасфере, содействовать принятию практических мер по восстановлению подорванного доверия между обществами, укреплению цифровой солидарности и обеспечению мира.

В 2022 году впервые был проведен Международный медиафорум на тему «Глобальные тенденции в медиа, новые вызовы». В последующие годы эта инициатива получила продолжение в формате Шушинского глобального медиафорума. Так, I Шушинский глобальный медиафорум, состоявшийся в 2023 году, был посвящен теме «Новые медиа в эпоху Четвертой промышленной революции», II форум, прошедший в 2024 году, — теме «Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией», а III форум, состоявшийся в 2025 году, — теме «Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта».

За время проведения форумов Шушинский глобальный медиафорум, объединивший около 600 авторитетных представителей СМИ, экспертов и официальных лиц из 81 страны, укрепил свои позиции как одна из ведущих международных площадок для обсуждения глобальной медийной повестки.

На сессиях форума в предыдущие годы широко обсуждались вопросы цифровой трансформации, влияния технологий искусственного интеллекта на медиаотрасль и процессы производства новостей, возможностей и вызовов, создаваемых этими технологиями, инноваций в медиасфере, а также укрепления международного сотрудничества и солидарности в борьбе с дезинформацией. Стремительные изменения, происходящие в последние годы в глобальной информационной среде, еще более повысили актуальность этих тем. В этой связи, как продолжение дискуссий, начатых на предыдущих форумах, указанные направления также станут одним из ключевых направлений IV Шушинского глобального медиафорума и будут подробно рассмотрены в контексте современных вызовов.

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