Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля «Ханкенди»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля принял участие в открытии отеля «Ханкенди».

Управляющий делами Президента Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде проинформировал главу государства об условиях, созданных в отеле «Ханкенди», входящем в гостиничный комплекс «Ханкенди».

Было отмечено, что в четырехэтажном здании отеля созданы все условия для комфортного проживания гостей. В нем имеется в общей сложности 101 номер. 92 номера относятся к категории deluxe, 4 – superior, 3 - deluxe suite и 2 – executive suite. Отель может одновременно принять 236 гостей. Здесь будут функционировать ряд объектов общепита, в том числе кафе, рестораны, а также спортивный зал.

В отеле будут работать 45 человек. 20 из них – жители городов и регионов, освобожденных от оккупации.

Отметим, что, в Ханкенди, как и на других освобожденных от оккупации территориях, особое значение придается развитию туристической инфраструктуры. Сегодня одним из приоритетных направлений в древнем городе Ханкенди является создание современных отелей, центров отдыха и объектов общепита. Наряду с созданием для гостей комфортной среды, соответствующей высоким стандартам, это наглядно демонстрирует стремительные темпы восстановления Ханкенди и реальный масштаб проводимых работ.

Источник: АЗЕРТАДЖ