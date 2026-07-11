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Президент: Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих предков, это праздник для всех нас

First News Media19:48 - Сегодня
Президент: Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих предков, это праздник для всех нас

Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих предков, это праздник для всех нас, праздник для всего азербайджанского народа.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.

«Сейчас не бывает ни одного месяца, чтобы бывшие переселенцы группами не возвращались на родные земли», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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