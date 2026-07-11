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Контуры глобальной финансовой безопасности формируются в Баку

First News Media14:30 - Сегодня
Контуры глобальной финансовой безопасности формируются в Баку

10 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию руководителей ведущих международных структур в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, прибывших в Баку для участия в 32-й ежегодной пленарной сессии Группы «Эгмонт».

В состав делегации вошли президент FATF и MONEYVAL, председатель Группы «Эгмонт», руководители подразделений финансовой разведки Германии, Франции, Польши, Саудовской Аравии, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств. В ходе встречи была дана высокая оценка уровню организации пленарной сессии в Азербайджане, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и отмечены достижения страны в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Значение встречи определялось не только характером обсуждаемых вопросов, но и уровнем ее участников. Фактически впервые за последние годы Баку одновременно принимал руководителей практически всех ключевых международных структур, формирующих современную архитектуру глобальной финансовой безопасности. Это свидетельствует о признании возрастающей роли Азербайджана в международной системе финансового мониторинга и высоком уровне доверия со стороны ведущих институтов, отвечающих за соблюдение стандартов финансовой прозрачности.

Особого внимания заслуживает участие руководства Группы «Эгмонт» — крупнейшей международной сети подразделений финансовой разведки, объединяющей более 180 государств. Именно через механизмы этой организации осуществляется значительная часть международного обмена информацией о подозрительных финансовых операциях, связанных с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, организованной преступностью, коррупцией и обходом санкционных режимов.

Не менее показательно присутствие президента FATF Джайлса Томпсона. FATF является главным международным органом, определяющим глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Рекомендации организации лежат в основе национального законодательства большинства государств, а ее оценки напрямую влияют на инвестиционный климат, доступ к международным финансовым рынкам и уровень доверия со стороны иностранных банков и инвесторов.

Важной особенностью встречи стало также участие президента MONEYVAL — регионального органа Совета Европы, оценивающего соответствие национальных систем требованиям FATF. Выводы MONEYVAL во многом определяют международную оценку эффективности финансового мониторинга государств и используются при последующих оценках FATF, что придает сотрудничеству Азербайджана с данной структурой стратегическое значение.

Рост роли Азербайджана как ключевого транспортно-логистического узла Евразии сопровождается увеличением трансграничных финансовых потоков. В этих условиях эффективная система финансового мониторинга становится не только инструментом национальной безопасности, но и важным фактором сохранения доверия со стороны международных финансовых институтов и иностранных инвесторов.

Состоявшаяся встреча имеет и важное политическое измерение. На фоне усиления борьбы с обходом санкций, незаконными финансовыми потоками и финансированием терроризма проведение пленарной сессии Группы «Эгмонт» в Баку свидетельствует о том, что международное сообщество рассматривает Азербайджан как надежного партнера, заинтересованного в соблюдении международных стандартов финансовой безопасности.

В более широком контексте проведение форума в Баку фактически обнуляет распространяемые отдельными политическими кругами обвинения в адрес Азербайджана в содействии обходу антироссийских санкций. Именно структуры, представленные на пленарной сессии, обладают наиболее полной информацией о состоянии национальной системы финансового мониторинга. Сам факт проведения столь представительного мероприятия в Азербайджане может рассматриваться как косвенное подтверждение отсутствия у профильных международных институтов оснований считать страну юрисдикцией, системно вовлеченной в схемы обхода санкционных ограничений.

Дополнительную значимость мероприятию придало участие генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева. Это свидетельствует о том, что вопросы финансовой безопасности постепенно становятся новым направлением взаимодействия в рамках ОТГ, что приобретает особую актуальность на фоне роста взаимной торговли, транспортной взаимосвязанности и инвестиционного сотрудничества.

В ходе пленарной сессии, вероятнее всего, особое внимание будет уделено обеспечению финансовой прозрачности международных транспортно-логистических коридоров, безопасности трансграничных финансовых потоков, а также противодействию использованию торговых маршрутов для легализации преступных доходов, обхода санкций и финансирования терроризма. Именно эти вопросы приобретают сегодня особую актуальность для государств, выступающих ключевыми транзитными узлами Евразии.

Статью подготовил Ильгар Велизаде

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