На трассе Баку - Губа опрокинулся бензовоз, произошел пожар - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании бензовоза на 60-м километре платной автомобильной дороги Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией.

В связи с поступившим сообщением к месту происшествия незамедлительно были направлены силы Сумгайытского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате того, что бензовоз марки MAN потерял управление и опрокинулся на обочину, после чего возник пожар.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в топливной цистерне автомобиля, было в кратчайшие сроки ликвидировано. При этом удалось не допустить распространения огня на кабину автомобиля и прилегающую территорию.

В результате пожара сгорели топливная цистерна, находившаяся на прицепе автомобиля, а также разлившееся топливо на площади 500 кв. м.

Отмечается, что пострадавших нет - кабина автомобиля и прилегающая территория были защищены от огня.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование