Школьница из Сумгайыта вошла в историю Международной олимпиады по физике 

Ученица XI класса Технического и естественно-научного лицея города Сумгайыт Зейнаб Мехмедли завоевала серебряную медаль на 56-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2026), проходившей в городе Букараманга (Колумбия).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Абшерон-Хызынское региональное управление образования.

Отмечается, что таким образом, Зейнаб Мехмедли вошла в историю как первая азербайджанская школьница, ставшая обладательницей серебряной медали на Международной олимпиаде по физике.

Подчеркивается, что благодаря этому результату сборная Азербайджана показала лучший результат за последние 20 лет.

Кроме того, Зейнаб получила предложение о зачислении с полной стипендией в один из престижных вузов США - Davidson College.

Среди предыдущих достижений З.Мехмедли следующие:

- серебряная медаль по физике на Республиканской предметной олимпиаде в 2023 году;

- золотые медали на Республиканской предметной олимпиаде в 2024 и 2025 годах;

- поощрительная награда на Международной олимпиаде по физике (IPhO) в Париже в 2025 году;

- поощрительная награда на Азиатской олимпиаде по физике (APhO);

- бронзовая медаль на Международной олимпиаде имени Жаутыкова в 2026 году;

- серебряная медаль на Республиканской предметной олимпиаде 2026 года.