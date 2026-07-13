На протяжении многих лет заморские территории Франции страдают от ее колониальной и империалистической политики.

Там даже проводятся ядерные испытания. В Полинезии, возможно, было проведено более 200 ядерных испытаний.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Сегодня от этого страдают сотни людей. Сегодня «Бакинскую инициативную группу» несправедливо обвиняют в некой гибридной войне. Я считаю, что в этом отношении независимые СМИ выполняют очень важную миссию», — добавил глава государства.