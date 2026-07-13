Спровоцировали аварию и сбежали: в Баку пешеходы бросили раненого мотоциклиста - ВИДЕО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщили 1news.az в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел, инцидент был зафиксирован минувшей ночью в Сабаильском районе, на улице Приморской (Дянизкянары), в направлении площади Государственного флага.

«Эта авария, произошедшая вчера вечером в Сабаильском районе в направлении площади Государственного флага, еще раз показала, что обеспечение безопасности дорожного движения возлагает серьезную ответственность не только на водителей, но и на пешеходов. При анализе записей с камер видеонаблюдения становится ясно, что трое пешеходов переходили проезжую часть, несмотря на наличие подземного пешеходного перехода примерно в 200–220 метрах от них. Водитель мотоцикла, пытаясь избежать наезда на них и затормозить, потерял управление и упал.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Стоит отметить, что пешеходы вместо оказания помощи пострадавшему водителю скрылись с места происшествия. Несущие поблизости службу сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место аварии и оказали водителю первую помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение на карете скорой помощи».

В ЦИУТ подчеркнули, что ответственность на дорогах несет каждый участник движения.