В Баку двое ранее судимых мужчин взломали платежный терминал в маркете - ВИДЕО

В одном из маркетов на территории Бинагадинского района столицы совершена кража из платежного терминала.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении этого деяния - ранее судимые 33-летний Эльдар Зейналов и 30-летний Тахиб Амирасланов.

В ходе расследования выяснилось, что в ночное время суток в маркете, расположенном в поселке 28 Мая, они взломали платежный терминал и похитили в общей сложности более 3 тысяч манатов. Момент совершения кражи задержанными лицами также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Разбирательство продолжается.