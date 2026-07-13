В Баку двое мужчин пытались сбыть партию ртути - ВИДЕО

В Бинагадинском районе задержаны лица, пытавшиеся продать ртуть.

Как сообщает 1news.az, в Управление полиции Бинагадинского района поступила оперативная информация о том, что неизвестные лица намереваются сбыть ртуть, которая относится к запрещенным к продаже ядовитым химическим веществам.

В результате проведенных мероприятий данные лица - И. Юсифов и М. Бабаев - были задержаны сотрудниками полиции.

У них было обнаружено и изъято в общей сложности 970 граммов ртути, являющейся тяжелым металлом.

По факту в Управлении полиции Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. И. Юсифов и М. Бабаев привлечены к следствию в качестве обвиняемых, им предъявлено обвинение, предусмотренное данной статьей.

Разбирательство продолжается.