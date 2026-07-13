Евросоюз ввел санкции против VK

Евросоюз внес российскую компанию VK, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и несколько других отечественных цифровых сервисов, в санкционный список.

Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале" Евросоюза.

В качестве обоснования введения санкций Совет ЕС указал на то, что VK является материнской компанией ООО "Коммуникационная платформа", выступившего разработчиком национального мессенджера "Макс".

Источник: ТАСС