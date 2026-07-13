Объявлены сроки начала приема в группы дошкольной подготовки в Азербайджане

В Азербайджане объявлены сроки приема в группы дошкольной подготовки на следующий учебный год.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по дошкольному и общему образованию сообщили, что процесс приема детей в группы дошкольной подготовки на 2026–2027 учебный год планируется активировать в течение следующей недели.

«Точные даты регистрации, а также другая информация будут представлены общественности в ближайшие дни», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что родителям рекомендуется следить за обновлениями, связанными с процессом приема, на официальных интернет-ресурсах Агентства.

Напомним, что в прошлом учебном году к обучению в группах дошкольной подготовки было привлечено 86 532 ребенка.

В этом году около 81 тысячи детей по азербайджанскому сектору были автоматически переведены из групп дошкольной подготовки в первые классы. Прием детей в первые классы на 2026–2027 учебный год успешно продолжается. Согласно последним данным Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, прием в первый класс уже завершен для более чем 115 тысяч детей.