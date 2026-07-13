В Огузе обнаружено тело 28-летнего мужчины

В Огузе по месту жительства обнаружено тело 28-летнего мужчины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Эрменет Огузского района.

Тело 28-летнего жителя села Джошгуна Бабаева обнаружили его близкие по месту его проживания.

Для установления точной причины смерти тело мужчины было передано в Огузское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в прокуратуре Огузского района проводится расследование.