Формула безопасности Ильхама Алиева: от регионального игрока к самодостаточной средней державе

Понятие национальной безопасности для современного государства выходит за рамки чисто военной терминологии, превратившись в комплексную систему, где внутренняя стабильность, прочность государственного строя и ментальный иммунитет общества играют ключевую роль.

Наглядным подтверждением этого тезиса стало развернутое выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, проходящего под девизом «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия».

Разбирая текущую геополитическую архитектуру Южного Кавказа и контуры глобальной безопасности, азербайджанский лидер представил глубокий анализ рисков, с которыми сталкивается республика, и сформулировал фундаментальный вывод о нынешнем состоянии государства. Азербайджанская модель развития демонстрирует уникальный баланс, при котором внутренний периметр страны полностью защищен от потрясений, тогда как основные вызовы сместились исключительно на внешние рубежи.

Говоря об устойчивости государства, важно подчеркнуть, что общественно-политическая стабильность и прочный, нерушимый союз между политическим руководством и народом не возникли в Азербайджане внезапно или как следствие недавних побед. Этот монолит закладывался и укреплялся на протяжении десятилетий, начиная с 2003 года, когда Ильхам Алиев впервые возглавил страну, претворяя в жизнь стратегический курс общенационального лидера Гейдара Алиева. Все эти годы, вопреки многочисленным экономическим кризисам, региональным потрясениям и жесточайшему внешнему давлению, республика оставалась островком предсказуемости и безопасности. Взаимное доверие между властью и гражданами выступало главным щитом, который позволял государству последовательно развивать экономику, модернизировать Вооруженные силы и готовиться к историческому восстановлению справедливости. Долгосрочная стратегия развития основывалась на понимании того, что без прочного тыла и консолидации общества невозможно решить ни одну крупную историческую задачу.

Однако после триумфального восстановления суверенитета и территориальной целостности страны этот внутренний союз вышел на качественно новый, недосягаемый прежде уровень. Историческая победа и полное закрытие карабахского вопроса стерли любые потенциальные линии внутреннего разлома, превратив единение народа и власти в абсолютную константу. Сегодня азербайджанское общество переживает период небывалого патриотического и гражданского подъема, что кардинально меняет саму структуру потенциальных угроз. Именно этот внутренний монолит позволил главе государства сделать на форуме в Шуше важное заявление. Отвечая на вопрос о потенциальных рисках, Ильхам Алиев подчеркнул, что «у нас, к счастью, внутренних рисков — ни существующих, ни потенциальных — нет»: «Все риски формируются за пределами наших границ. И что касается рисков политического характера, то они ничтожно малы. Рисков, связанных с идеологическими диверсиями, мы тоже не ожидаем, потому что до сегодняшнего дня таких было немало, но ни одна из них не увенчалась успехом. Власть и общество Азербайджана твердо стоят на принципах, заложенных в нашей Конституции».

Этот тезис имеет глубокое практическое значение. Полное отсутствие внутренних угроз означает, что государственные институты могут не отвлекаться на подавление внутренних кризисов или искусственно навязанных протестных настроений, а полностью сфокусировать свои ресурсы, аналитический аппарат и оборонный потенциал на парировании внешних вызовов. Азербайджанское общество приобрело мощнейший коллективный иммунитет к любым попыткам гибридного вмешательства, информационных атак и попыток манипулирования общественным мнением со стороны различных международных центров силы. Тот факт, что власть и граждане мыслят в унисон и разделяют общие стратегические ценности, делает страну неуязвимой для классических сценариев дестабилизации, которые за последние годы разрушили не одно государство в различных регионах мира.

Вместе с тем, защищенность изнутри не означает автоматической безопасности извне, особенно в эпоху масштабного слома всей системы международных отношений. Глава государства открыто признал существование физических рисков, от которых сегодня не может быть застрахован никто. «С учетом современных реалий, современных видов ведения боевых действий сегодня ни одна страна, ну может быть, за редким исключением, может себя чувствовать полностью в безопасности», - отметил президент. Для Азербайджана этот фактор усугубляется его сложным и одновременно стратегически важным географическим положением. Республика находится в непосредственной близости от глобальных зон конфликтов, в том числе между крупными воюющими державами, последствия столкновения которых остаются непредсказуемыми для всей Евразии. В таких условиях ключевой задачей национальной безопасности становится недопущение превращения территории Азербайджана в арену для чужого противостояния.

Оценивая характер внешнего давления, Ильхам Алиев указал, что для Азербайджана на сегодняшний день единственный риск – это определенные попытки вовлечь его в какие-то авантюры. «Раньше такие попытки предпринимались, но они носили больше политический характер. Мы всегда от этого успешно отбивались, и они практически прекратились. Сегодня это носит более серьезный и более угрожающий характер. Поэтому защищать себя нам, как говорится, не привыкать. Бороться с консолидированным сообществом тоже, укреплять свою безопасность, границы, системы противодействия угрозам – это то, чем мы занимаемся, ну я, во всяком случае, начиная с 2003 года. И, видимо, буду заниматься настолько, насколько будут позволять силы. Этот процесс никогда не закончится», - подчеркнул президент. Подобная откровенность лидера страны демонстрирует, что Баку не питает иллюзий относительно дружелюбия внешнего контура и готов к затяжному противостоянию в дипломатической, информационной и военной сферах.

Полноценное суверенное развитие требует от государства способности функционировать в режиме перманентной готовности, без ожиданий того, что международная обстановка внезапно нормализуется. Президент разрушил иллюзии тех, кто полагал, будто после достижения главных исторических целей Азербайджан может снизить темпы милитаризации или ослабить бдительность. Он заявил, что перевести дыхание «не будет шанса», добавив, что и «даже в 2020 году, после победы во Второй Карабахской войне, ведь мы же ни на секунду не передохнули». «Даже не было времени и, честно говоря, желания праздновать, потому что можно так праздновать, что потом можно проспать все. Мы сразу же начали готовиться. И дальше, после 2023 года, когда пошли уже явные угрозы и попытки санкционирования Азербайджана, мы отбивались практически до сих пор. И на разных фронтах», - сказал глава государства. В этой связи он вывел важную политологическую формулу, отметив, что одним из критериев средней державы является способность отбиваться на многих фронтах.

Эта способность защищать свои национальные интересы одновременно в нескольких плоскостях — от юридических баталий в международных судах и противодействия санкционным инициативам в европейских институтах до физического контроля собственных границ — наглядно иллюстрирует трансформацию Азербайджана. Из регионального игрока страна превратилась в самодостаточную среднюю державу с независимым внешнеполитическим курсом. Президент напомнил, насколько специфическими были условия, в которых республике приходилось отстаивать свою правоту на протяжении последних десятилетий. «Я не хочу наш конфликт сравнивать с каким-то другим, но в некоторых случаях есть группа стран, которая тебя поддерживает, и есть группа стран, которая тебя атакует. В нашем случае все было совсем по-другому. И нам приходилось отбиваться и физически, и политически по всем направлениям, и до сих пор это происходит. Поэтому спокойной жизни не будет. На это пусть никто не рассчитывает», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Одним из центральных факторов, обеспечивающих Азербайджану устойчивость на международной арене, является его выверенная, прагматичная и сбалансированная внешняя политика, основанная на взаимном уважении и развитии транспортно-логистических связей. Президент затронул тему долгосрочной работы Баку над превращением транспортных и географических преимуществ в инструмент геополитической стабильности. Он подчеркнул, что Азербайджан достаточно долгое время работал над вопросами коммуникаций, активно трудился более десяти лет, стремясь использовать свои географические преимущества и приложить усилия, чтобы создать платформу для многостороннего сотрудничества. Эта стратегия принесла весомые плоды именно сейчас, когда глобальные логистические цепочки оказались разорваны из-за санкций и войн. «В настоящее время мы работаем над расширением инфраструктуры, связанной с коммуникациями. Поскольку мы не ожидали, что значение нашего географического положения в последнее время так сильно возрастет. Наша связь с соседями как в западном, так и в восточном направлении отличная», - заявил Ильхам Алиев.

Умение выстраивать ровные, предсказуемые и взаимовыгодные отношения со всеми ключевыми соседями — редкое качество в современном расколотом мире. Глава государства детально описал этот международный контур, указав, что истинная стабильность транспортных коридоров возможна только тогда, когда у страны нет конфликтов на границах. По его словам, баланс сил в регионе держится на том, что у Азербайджана хорошие связи как с Центральной Азией и Грузией, так и с Турцией и Европой. Чтобы объединить все это в работающую, приносящую колоссальные доходы и политические дивиденды систему, Баку пришлось предпринять множество последовательных шагов, сделавших транзитные евразийские коридоры по-настоящему жизнеспособными и полезными для десятков государств.

Такая геоэкономическая самодостаточность и опора на собственные ресурсы сформировали прочный фундамент для проведения полностью независимого внешнеполитического курса. В условиях, когда многие страны вынуждены оглядываться на глобальные центры силы, Баку демонстрирует удивительную твердость и последовательность в соблюдении норм международного права, даже когда это вызывает раздражение у тех или иных мировых столиц. Наиболее ярко этот суверенный подход проявился в озвученной Ильхамом Алиевым позиции относительно продолжающегося российско-украинского конфликта. Ответ президента на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона подтвердил, что внешняя политика Баку лишена конъюнктурности и базируется на незыблемых принципах: «Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут наша позиция достаточно последовательна и тверда».

Проводя исторические параллели с многолетней оккупацией азербайджанских земель, президент выразил солидарность с нежеланием украинского народа мириться с потерей территорий. Он напомнил, с каким колоссальным давлением столкнулся в свое время сам Азербайджан, когда международные посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ фактически пытались легитимизировать аннексию и заставить Баку пойти на территориальные уступки. По словам Ильхама Алиева, ведущие державы мира хотели отнять Карабах, включая Лачинский и Кяльбаджарский районы, предлагая взамен лишь частичный возврат территорий, на что Азербайджан не мог согласиться. Противостоять этой консолидированной позиции постоянных членов Совета Безопасности ООН было чрезвычайно трудно, и даже во время боевых действий 2020 года на Баку оказывалось мощнейшее дипломатическое давление с требованиями немедленно остановиться. Тем не менее, волю народа сломить невозможно, и этот уникальный опыт позволяет Азербайджану четко заявлять: войну необходимо остановить немедленно, но без ущерба для принципов справедливости и суверенитета.

Ильхам Алиев в своем выступлении высветил также глубокие проблемы в деятельности ключевых международных институтов и отдельных западных чиновников, чья предвзятая позиция долгое время тормозила нормализацию процессов в регионе. Президент заявил о существовании скоординированных деструктивных сил в европейских структурах, отметив, что в Еврокомиссии существовала антиазербайджанская группа. Он выразил надежду, что с уходом из активной политики некоторых ангажированных деятелей, чья позиция мешала конструктивному диалогу, наметился тренд на оздоровление отношений между Баку и Брюсселем. Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане увидели взаимную потребность в перезапуске этих связей на равноправной основе и поддержали этот процесс. Одновременно с этим была затронута тема коррупционного влияния и использования грязных финансовых инструментов со стороны армянского лобби, жертвами которого становились в том числе бывшие представители международных судебных инстанций, выступавшие с предвзятыми заявлениями.

Способность Азербайджана выдерживать подобные скоординированные атаки, сохраняя при этом внутренний покой и экономическую динамику, как раз и базируется на той самой «формуле безопасности», где внутренний контур абсолютно монолитен. Сильный лидер, опирающийся на безусловную поддержку консолидированного общества, развитая инфраструктура, диверсифицированные связи с соседями по вектору Восток-Запад и Север-Юг, а также бескомпромиссная готовность защищать свои границы — вот то, что делает Азербайджан ключевым, независимым и самодостаточным игроком на современном геополитическом пространстве. Главный итог президентского выступления в Шуше очевиден: внешнее давление на Баку продолжится, поскольку суверенная политика средних держав всегда вызывает сопротивление крупных глобальных игроков, но внутренний фундамент Азербайджана настолько прочен, что любые попытки дестабилизации извне обречены на неизбежный крах.

Али Мамедов