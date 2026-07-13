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Великобритания объявила КСИР террористической организацией

First News Media16:30 - Сегодня
Великобритания объявила КСИР террористической организацией

Великобритания объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана террористической организацией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анджелы Игл.

В среду вступил в силу британский законопроект по борьбе с государственными структурами "враждебных" по отношению к Лондону стран. Билль по борьбе с государственными угрозами (State Threats) наделил правительство новыми полномочиями, позволяющими объявлять иностранные государственные структуры террористическими организациями.

"Правительство объявило, что оно использует свои новые полномочия для внесения Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористов", - передает телеканал.

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