Власти Москвы подали в суд на рэпера Navai - ВИДЕО

Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал иск Центра организации дорожного движения к рэперу Наваи Бакирову, более известному как Navai.

Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем официальном Telegram-канале.

Из искового заявление следует, что 5 мая рэпер на автомобиле марки Ferrari совершил дорожно-транспортное происшествие на Зубовском бульваре, в результате которого были повреждены технические средства организации дорожного движения: транспортная колонка, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака.

Согласно уточнённому сметному расчету, сумма материального ущерба, причинённого в результате ДТП, с учётом проведенных ремонтных работ составила 91282 рубля (более 2000 манатов) - истец просит взыскать с Бакирова Н. вышеназванную сумму.

Напомним, что в ходе упомянутой выше аварии рэпер не пострадал, а спорткар получил сильные повреждения.