Трамп: США, возможно, будут управлять Ормузом, и за это нужна компенсация

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты, возможно, будут осуществлять в будущем управление Ормузским проливом и Вашингтону нужна за это компенсация.

«Мы оставим [Ормузский] пролив за собой. И мы, вероятно, будем им управлять. Мы станем хранителем пролива. Возможно, мы будем именоваться ангелом-хранителем пролива. И нам следует предоставить за это возмещение», - заявил он в прямом эфире телекомпании Fox News, не детализируя свои высказывания.

Источник: ТАСС