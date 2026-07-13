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Главы МИД «евротройки» призвали возобновить переговоры между США и Ираном

First News Media17:09 - Сегодня
Главы МИД «евротройки» призвали возобновить переговоры между США и Ираном

Великобритания, Германия и Франция призывают США и Иран восстановить режим прекращения огня и продолжить мирные переговоры. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран (E3), которое распространило внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Министры выступили с осуждением ударов Ирана по судам в Ормузском проливе и странам региона, «в том числе Катару, Кувейту, Оману и Иордании». «Уважение суверенитета над территориальными водами, а также свобода судоходства являются основополагающими принципами международного права», - говорится в заявлении. «Мы подчеркиваем нашу неизменную поддержку скорейшему и всеобъемлющему возобновлению международного судоходства через Ормузский пролив и выражаем нашу безграничную солидарность с партнерами среди стран Персидского залива и региона», - отмечается в нем.

«Мы призываем к восстановлению перемирия и возобновлению переговоров», - заявили главы МИД трех стран.

Источник: ТАСС

 

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