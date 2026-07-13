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Трамп о встрече с иранцами 12 июля

First News Media17:10 - Сегодня
Трамп о встрече с иранцами 12 июля

Встреча по ситуации вокруг Ирана состоялась 12 июля, были достигнуты определенные договоренности, но затем Тегеран запросил у Вашингтона поправки, которые американская сторона вносить не хочет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Вчера у нас в последний момент состоялась встреча. С ними все происходит в последний момент. <...> И вчера все было согласовано. А потом они покинули помещение, вновь позвонили и сказали, что им надо внести пару изменений», — утверждал он в прямом эфире телекомпании Fox News, комментируя положение вокруг Ирана. «Я сказал: «Изменений? <...> Мы не будем вносить изменения», — заявил американский лидер. Деталей он не привел.

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