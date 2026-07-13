Иран заявил, что не позволит США вмешиваться в управление Ормузским проливом

Тегеран ни при каких обстоятельствах не позволит Вашингтону вмешиваться в управление Ормузским проливом.

Об этом говорится в заявлении представителя центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахима Зольфагари.

"Повторяющиеся авантюрные и провокационные действия США по вмешательству в управление Ормузским проливом поставили под серьезную угрозу безопасность региона, международную торговлю и судоходство нефтяных танкеров и торговых судов, - подчеркнул Зольфагари. - Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в управление Ормузским проливом".

Источник: ТАСС