Иран заявил, что не позволит США вмешиваться в управление Ормузским проливом
Тегеран ни при каких обстоятельствах не позволит Вашингтону вмешиваться в управление Ормузским проливом.
Об этом говорится в заявлении представителя центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахима Зольфагари.
"Повторяющиеся авантюрные и провокационные действия США по вмешательству в управление Ормузским проливом поставили под серьезную угрозу безопасность региона, международную торговлю и судоходство нефтяных танкеров и торговых судов, - подчеркнул Зольфагари. - Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в управление Ормузским проливом".
Источник: ТАСС
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