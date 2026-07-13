 Безопасность в приоритете: TikTok удалил почти 600 тысяч видео за первый квартал 2026 в Азербайджане | 1news.az | Новости
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Общество

Безопасность в приоритете: TikTok удалил почти 600 тысяч видео за первый квартал 2026 в Азербайджане

First News Media18:22 - Сегодня
Безопасность в приоритете: TikTok удалил почти 600 тысяч видео за первый квартал 2026 в Азербайджане

Создание безопасного и комфортного цифрового пространства для сообщества платформы в Азербайджане остается одним из ключевых приоритетов TikTok, ведущей платформы для создания и просмотра видео. Именно поэтому компания регулярно публикует отчеты о соблюдении Правил сообщества, рассказывая о мерах, направленных на защиту пользователей и поддержку авторов.

TikTok опубликовал отчет "О соблюдении Правил сообщества" за первый квартал 2026 года, в котором отражены результаты работы платформы по обеспечению безопасности пользователей, а также новые изменения в подходах к модерации контента.

Согласно отчету, в Азербайджане за январь–март 2026 года:

·        Более 590 тысяч видеороликов было удалено за нарушение Правил сообщества;

·        99,4% роликов из общего количества были устранены платформой проактивно, то есть еще до того, как на них пожаловались.

·        95,7% видео, несоответствующих Правилам сообщества, были удалены в течение первых 24 часов после публикации;

Во всем мире за тот же период TikTok удалил:

·        более 184 миллиона видеороликов, нарушавших Правила сообщества.

·        99,3% случаев нарушения были обнаружены еще до поступления жалоб пользователей

·        94,4% такого контента были удалены в течение первых суток после публикации.

За весь 2025 год TikTok удалил в Азербайджане более 3,6 миллионов видео по причине нарушения Правил сообщества.

В 2026 году TikTok продолжает совершенствовать подходы к обеспечению безопасности пользователей и расширять применение искусственного интеллекта при модерации контента. Начиная с этого года, TikTok впервые включает в статистику контента, удаленного с платформы автоматически, данные о видеороликах, удаленных с помощью технологий ИИ. Сегодня автоматизированные системы, включая технологии ИИ, обеспечивают более 96% всех удалений контента на платформе, позволяя максимально оперативно выявлять публикации, противоречащие ее требованиям.

TikTok также продолжает постоянно усиливать меры по обеспечению безопасности LIVE-трансляций. Платформа приостановила 50,8 миллионов прямых эфиров по всему миру за первый квартал. Также платформа совершенствует применение правил, регулирующих возможности заработка во время прямых эфиров, чтобы вознаграждение получали авторы, создающие оригинальный и качественный LIVE-контент. По итогам первого квартала 2026 года платформа сделала предупреждения авторам или ограничила креаторам доступ к инструментам монетизации за нарушение требований TikTok в рамках более 58,2 млн прямых эфиров.

О TikTok
TikTok — ведущая платформа для коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и дарить им радость.
 

 

 

 

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