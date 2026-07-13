 Экс-руководитель компании Azenco: «До сих пор не понимаю причин гнева Этибара Пирвердиева» | 1news.az | Новости
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Экс-руководитель компании Azenco: «До сих пор не понимаю причин гнева Этибара Пирвердиева»

First News Media18:30 - Сегодня
Экс-руководитель компании Azenco: «До сих пор не понимаю причин гнева Этибара Пирвердиева»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Неймата Мамедова состоялось заседание по уголовному делу бывшего руководителя компании "Azenco" Вугара Алиева, обвиняемого в присвоении более 3 миллионов манатов.

Как сообщает Qafqazinfo, первое заседание прошло в напряженной атмосфере из-за разногласий сторон по поводу формата процесса и меры пресечения.

Гособвинитель Валех Алекперов ходатайствовал о закрытом режиме, сославшись на обилие коммерческих тайн в материалах дела. Представитель "Azenco" поддержал прокурора. Несмотря на протесты обвиняемого и защиты, требовавших открытого суда, судья удовлетворил запрос обвинения.

Защита просила заменить содержание под стражей на домашний арест, указав, что Вугар Алиев находится под стражей уже год, имеет постоянное место жительства и воспитывает 5 несовершеннолетних детей. Суд это ходатайство отклонил.

Этибар Пирвердиев

Сам Вугар Алиев связал свое уголовное преследование с предвзятым отношением Этибара Пирвердиева (экс-главы ОАО "Азерэнержи", которого называют фактическим владельцем "Azenco").

"Изначально меня обвиняли в присвоении чуть более миллиона, затем обвинение ужесточили и сказали помириться с потерпевшей стороной. Я до сих пор не понимаю причин гнева Этибара Пирвердиева в мой адрес", — заявил Алиев в суде.

По итогам заседания уголовное дело было принято к производству. Закрытое судебное следствие начнется 27 июля.

Вугар Алиев возглавлял правление "Azenco" в 2022–2023 годах, а позже занимал пост председателя Наблюдательного совета компании.

 

 

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